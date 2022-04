Accident de munca mortal, in Vinerea Mare!

Un barbat in varsta de 53 de ani, a murit in acesta dimineata, in timp ce se afla in curtea unei societati din Oarja, unde era angajat. M.SIesise din schimbul de noapte si pleca acasa, in aceeasi localitate. A intrat intr-o zona in care se lucra cu un utilaj mare de incarcare frontala a deseurilor (n.r o vola) si a fost lovit mortal. Conducatorul volei, un barbat de 34 de ani din Suseni, nu l-a vazut. Un al angajat care iesise din schimbul 3 a observat trupul, strivit, pe caldaram. ... citeste toata stirea