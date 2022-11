Accident de munca mortal, la Ocolul Silvic!

In timp ce se afla la serviciu, un tractorist angajat al Ocolului Silvic Campulung, a fost victima unui accident de munca. Omul a murit dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, in padure. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, precum si neluarea, respectiv, nerespectarea masurilor de sanatate si securitate in munca. Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Arges au declansat o ancheta in acest caz.Tragedia a avut loc intr-o exploatare forestiera din comuna Stoenesti. ... citeste toata stirea