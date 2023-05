In aceasta dupa-amiaza, la Baiculesti s-a produs o coliziune intre un tren si un autoturism. In urma impactului, autoturismul a ajuns intr-un sant.Nu au fost identificate victime. In tren se aflau aproximativ 15 persoane care nu au avut nevoie de ingrijiri medicaleIn urma verificarilor efectuate de politistii din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arges, s-a stabilit ca un barbat de 52 de ani, din judetul Valcea, care conducea o autoutilitara, la pasajul de cale ferata din ... citeste toata stirea