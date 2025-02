Accident grav, ACUM la intrarea in Pitesti! Trafic intens!Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN73, in apropierea Pensiunii Cristal, pe sensul de mers spre Pitesti.In incident au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul este o Dacia Spring care a suferit daune majore in partea din spate.La fata locului intervin echipaje de la Politie, SMURD si Pompieri, zona fiind extrem de aglomerata.Nu sunt victime.Cauza accidentului nu a fost ... citește toată știrea