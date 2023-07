Doua persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in cursul noptii in comuna Negrasi. M.S."La putin timp dupa miezul noptii, pompierii de la Detasamentul Bradu si Punctul de Lucru Rociu au fost solicitati sa intervina in cazul unui accident rutier in care a fost implicat un autoturism.In urma incidentului, au fost identificate doua victime de sex masculin, care au fost preluate si transportate la spital de catre un echipaj SMURD si un echipaj SAJ.Paramedicii SMURD au acordat primul ... citeste toata stirea