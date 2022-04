Accident in Arges: Trei copii aflati pe aceeasi bicicleta au intrat intr-o masina. Doi dintre ei au ajuns la spital

Trei copii aflati pe o bicicleta au intrat intr-o masina condusa de o tanara. Accidentul s-a intamplat duminica, pe DN 7C, in judetul Arges, Doi dintre copii au ajuns la spital. Un baiat de 12 ani, din Corbeni, care conducea o bicicleta pe care transporta alti doi copii, de 11 si de 12 ani, pe DN 7C, din directia Arefu spre Curtea de Arges, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus in aceeasi directie de deplasare de o tanara de 21 de ani, din Corbeni."Copiii se plimbau pe o bicicleta, ... citeste toata stirea