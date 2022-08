Accident in curtea Institutului Pomicol

Un accident a avut loc ieri, la Maracineni. Un tanar aflat la volanul unui Volkswagen a lovit un pieton. Politistii au fost pusi in dificultate, dupa ce s-a constatat ca accidentul a avut loc in curtea Institutului Pomicol Maracineni, iar soferul vinovat nu poseda permis. In mod normal, legea spune ca poate fi cercetata penal persoana care pune in circulatie un autovehicul pe un drum public, fara a detine permis. Cum accidentul a avut intr-o curte, nu poate fi denumit "drum public". Indiferent ... citeste toata stirea