Un accident rutier a avut loc sambata, intre doua autobuze in municipiul Pitesti, in zona statiei de la Muzeu. Politistii au constatat ca unul dintre soferi a trecut pe rosu. Ambii soferi au fost raniti usor. M.S."Din verificarile preliminare, efectuate de politistii Biroului Rutier Pitesti, s-a stabilit ca un barbat de 59 de ani, din Pitesti, care conducea un autobuz pe bld. Eroilor din Municipiul Pitesti, la intersectia cu str. Armand Calinescu si cu str. Egalitatii, in imprejurari care vor ... citeste toata stirea