Accident mortal in Arges. O platforma cu masini s-a izbit de un autoturism. O masina a zburat intr-o curte

Un accident rutier a avut loc joi, 30 iunie, in localitatea argeseana Draganu. Un autoturism si o autoplatforma cu remorca, cu care erau transportate masini, au intrat in coliziune. O femeie a murit si alte trei persoane sunt ranite. In urma impactului au rezultat patru victime, doua din autoturism si celelalte doua din transportor. Una dintre victime a murit La fata locului au intervenit o autospeciala de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale de descarcerare, doua ambulante SMURD de prim ... citeste toata stirea