Un accident mortal s-a petrecut in aceasta dimineata la Calinesti.Din verificarile preliminare efectuate de Politia Rutiera Topoloveni s-a stabilit ca, un barbat de 35 de ani, din Calinesti, care conducea o autoutilitara, pe DC 73, dinspre Valea Corbului catre DN 7, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a accidentat, mortal, un barbat de 43 de ani, ... citeste toata stirea