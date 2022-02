Accident mortal la Curtea de Arges

Un barbat a murit si o femeie a fost grav ranita in urma unui accident rutier petrecut luni seara la Curtea de Arges. Ajunsi la fata locului, Pompierii au gasit o masina intrata in gardul unei case.In urma impactului au rezultat doua victime, un barbat decedata si o femeie semiconstienta, cu amputatie de membru superior drept. Un echipajul SMURD de terapie intensiva mobila a efectuat transferul pacientei la Spitalul Floreasca din Bucuresti. In urma verificarilor preliminare, efectuate de ... citeste toata stirea