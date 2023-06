Un accident mortal a avut loc luni dupa-amiaza pe DN 7, in comuna Draganu. Un motociclist, in varsta de 32 de ani, a decedat. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoutilitare, un autoturism si o motocicleta. La sosirea echipajelor de interventie, barbatul, in varsta de 32 de ani, era decedat. Este vorba de un cetatean turc. A avut nevoie de ingrijiri medicale si soferita autoturismului. M.S.Cititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Brigada Antitero, la Autogara ... citeste toata stirea