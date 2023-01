Accident mortal la Godeni

Un accident mortal s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in apropiere de Campulung, la Godeni.Au fost implicate trei autoturisme, iar unul dintre ele a intrat intr-o glisiera.In urma producerii evenimentului a rezultat o victima incarcerata, care la sosirea echipajelor de interventie se afla in stop cardio respirator, fiind extrasa din autoturism de catre pompieri.Din pacate, victima nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind constatat decesul.Este vorba despre o persoana de sex masculin ... citeste toata stirea