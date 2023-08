In aceasta seara, echipajele SMURD de la Detasamentele de Pompieri Pitesti si Mioveni au fost solicitate sa intervina in cazul a doua incidente petrecute in orasul Mioveni si in localitatea Maracineni. M.D.In localitatea Maracineni, paramedicii SMURD au preluat si transportat la spital un minor in varsta de 2 ani, care a fost acrosat de un autoturism si a suferit un traumatism la cap.In orasul Mioveni, pe pasarela spre Uzina Dacia, doua echipaje SMURD de prim ajutor calificat si terapie ... citeste toata stirea