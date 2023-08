Accident mortal petrecut in cursul noptii la Mosoaia, acolo unde un pieton cazut pe carosabil a fost lovit de o masina. M.S.In cursul noptii trecute, in jurul orei 02.30, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN 67B, in localitatea Mosoaia a avut loc un accident rutier grav, cu pieton, a transmis IPJ Arges.Din verificarile preliminare efectuate de catre politistii Serviciului Rutier Arges s-a stabilit ca, un barbat de 59 de ani, din Poiana ... citeste toata stirea