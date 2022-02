Accident rutier cu sapte raniti in Arges. Un tanar de 21 de ani, in stare grava dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit cu cea condusa de o soferita de 19 ani

Sapte tineri au ajuns la spital, azi-noapte, dupa un accident petrecut in Arges. Unul dintre ei, conducatorul auto al uneia dintre masinile implicate, e in stare grava. Accidentul a avut loc pe raza localitatii Valea Mare Pravat.Un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism pe str. Calea Brasovului, din directia Brasov catre Campulung, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intr-o curba la dreapta, si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus, ... citeste toata stirea