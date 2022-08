"Acest sezon este mai greu, dar putem ajunge in play-off"

FC Arges incerca sa ajunga, pentru al doilea an consecutiv, in play-off-ul Superligii. Chiar daca echipa din Trivale nu a avut startul preconizat de sezon, jucatorii alb-violeti sunt convinsi ca pot redresa situatia.Unul dintre ei, portarul Alexandru Greab, o piesa de baza din angrenajul trupei pregatite de Andrei Prepelita, ramane optimist in privinta sanselor de a prinde un loc in Top 6 la finalul sezonului regulat. Prevede, de asemenea, o lupta mai grea ca oricand pentru indeplinirea ... citeste toata stirea