Activist de mediu: "Exista o strategie mascata pentru evitarea declararii Padurii Trivale din Pitesti arie protejata"

Dupa ce, ani de zile, a batut pasul pe loc, proiectul de declarare a Padurii Trivale din Pitesti arie protejata - ajuns, in sfarsit in pragul finalizarii procedurilor - se loveste de o alta "dilema" la nivelul administratiei publice locale: daca o parte din suprafata propusa ca arie protejata trebuie sa fie sau sa nu fie declarata padure-parc. Marea "dilema" care, de aproape o luna, a incins spiritele in randul consilierilor locali pitesteni, este catalogata de activistul de mediu Robertin Rusu ... citeste toata stirea