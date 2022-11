Activitatea parlamentarilor de Arges (VII)

Astazi am ajuns la ultima parte din seria prezentarii activitatii parlamentarilor de Arges. Timp de peste o saptamana, cititorii au putut afla cum le sunt reprezentate interesele in Parlament de catre senatorii si deputatii pe care i-au votat, ce proiecte de legi au depus, care au fost adoptate si ce intrebari si interpelari au adresat acestia ministerelor de resort. Incheiem prezentarea cu activitatea deputatului Ionut Mosteanu (USR). In numarul de maine veti citi un clasament al ... citeste toata stirea