Activitati preventive in unitati de invatamant

In ziua de 23 februarie a.c., politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au desfasurat activitati informativ-educative, pentru prevenirea fenomenului de bullying si cyber-bullying, in baza parteneriatului educational cu Scoala Gimnaziala ,,ION MINULESCU" Pitesti. La activitati au participat 55 de elevi si 3 cadre didactice. De asemenea, politistii de prevenire au fost prezenti si la Liceul de Arta ,,DINU LIPATTI" Pitesti, in baza parteneriatului, pentru ... citeste toata stirea