Acuzat de talharie, pentru o oaie!

O pedeapsa de la 2 la 7 ani risca un tanar in varsta de 29 de ani din Stefanesti. Tanarul este acuzat de talharie, dupa ce a furat...o oaie! Imediat dupa comiterea faptei a sacrificat animalul asa ca, in timpul perchezitiilor efectuate de oamenii legii nu a mai fost gasita nici macar blana mioarei, doar cateva pungi cu carne asezate in congelator. Tanarul se afla ieri in arest, fiind retinut!Florin C., in varsta de 29 de ani din Stefanesti a mers in ziua sfintilor Constantin si Elena pe ... citeste toata stirea