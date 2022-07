Acuzati ca spalau banii de la droguri printr-o frizerie

Mai multe perchezitii si un flagrant delict au avut loc miercuri, in Arges, intr-un dosar de trafic de droguri. Descinderile au fost organizate in Pitesti, Stefanesti si Balilesti. In cursul dupa-amiezii, in apropiere de Depoul Pitesti, a fost organizat flagrantul. Oamenii din zona au vazut cum o masina este blocata in trafic si mai multi politisti au incatusat doi barbati si o femeie. Ancheta a scos la iveala detalii incredibile. Oamenii legii spun ca traficantii au o afacere, folosita ca sa ... citeste toata stirea