Aderarea la Spatiul Schengen este un drept legitim, nu un favor facut Romaniei!

Senatorul PSD Ovidiu Puiu readuce in discutie aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Acesta vorbeste nedreptatea facuta romanilor prin blocarea accederii la Schengen in ciuda faptului ca tara noastra indeplineste, de multi ani, toate conditiile aderarii.Ovidiu Puiu, senator PSD Arges:"Aderarea la Spatiul Schengen este, pentru Romania , un obiectiv de tara cu imense mize economice, administrative, sociale si de securitatea. In toate documentele europene, Spatiul Schengen este caracterizat ca ... citeste toata stirea