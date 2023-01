Politistii locali au sanctionat un administrator dupa ce barbatul a taiat cu copac de langa blocul de locuinte. Acesta i-a retezat ramurile groase si a depozitat crengile la ghena de gunoi. Nu era autorizat sa taie arborele. M.S."Azi (n.r miercuri), in jurul orelor 12.00, o patrula a Politiei Locale aflata in zona de competenta, a depistat in cartierul Trivale, mai exact langa blocul P14, un arbore taiat si ... citeste toata stirea