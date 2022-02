Adolescenta santajata cu fotografii indecente. Fata a platit de mai multe ori in speranta ca nu va fi umilita public

Mai bine de un an, o adolescenta de 15 ani, din Arges, a fost santajata cu fotografii indecente de catre un tanar de 19 ani. De teama ca imaginile vor fi facute publice, fata i-a dat individului mai multe sume de bani. La fel urma sa faca si joi ( 24 februarie), daca santajul n-ar fi fost denuntat de o a treia persoana.Prins in flagrant In timpul desfasurarii unei activitatii de patrulare, pe raza Sectiei de Politie Rurala Bascov, un agent de politie, care actiona impreuna cu un jandarm, a ... citeste toata stirea