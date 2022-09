Adrian Dulcea secund la Nationala Under 20!

Din aceasta saptamana, Adrian Dulcea, principal al Unirii Bascov a devenit secund la Echipa Nationala a Romaniei Under 20. Tehnicianul pitestean, face parte, alaturi de Catalin Munteanu si Silviu Lung din staff-ul selectionerului Daniel Pancu.Dulcea a fost numit secund de luni. Celalalt secund este Catalin Munteanu, in timp ce antrenor cu portarii este Silviu Lung. Principal al Nationalei U 20 este, de o luna de zile, fostul atacant al celor de la Rapid, Daniel Pancu. In perioada urmatoare ... citeste toata stirea