ADRIAN I ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular al Plan urbanistic zonal - "ELABORARE DOCUMENTATIE DE URBANISM PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE TEREN INTR-O ZONA DE SERVICII AGROTURSTICE, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BUNGALOW 3 STELE SI AMENAJARE TEREN" situat in jud. Arges, com. Moraresti, sat Dedulesti, T11, P81, pct. "Dedulesti - Varzaru", Lot 1, nr. cad. 81492, anunta publicul ... citeste toata stirea