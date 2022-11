Afacerist trimis in judecata la o zi dupa fiu!

Problemele se tin lant de Marian Mares, patronul mai multor magazine de imbracaminte din centrul Pitestiului. Fostul lider al romilor din Arges a fost atacat cu cutitul de fiul lui, Laurentiu, in timp ce se afla in magazinul din pasajul Magnolia. Tanarul a distrus vitrinele si a lovit-o si pe mama lui. La mai putin de o luna de la comiterea faptei a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pentru tulburarea linistii publice, amenintare, distrugere, violenta in familie. Ca o ironie ... citeste toata stirea