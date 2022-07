Afaceristi judecati pentru facturi fictive

Opt oameni de afaceri au fost dati pe mana justitiei fiind acuzati de fapte de evaziune fiscala comise in urma cu peste 10 ani. Prejudiciul calculat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice este de peste un milion de lei. Nu stim exact cand au fost descoperite faptele, nici de cand instrumentau oamenii legii dosarul, dar avand in vedere ca perioada cuprinsa in ancheta este 2010-2012, observam ca le-a luat cam mult oamenilor legii pana sa finalizeze cercetarile. In ... citeste toata stirea