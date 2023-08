Apar noi informatii in cazul agentului de securitate Gabriel P. arestat preventiv joi, pentru santaj. Tanarul, in varsta de 24 de ani, din Pitesti, avea o metoda sigura de a stoarce bani de la tinerii vulnerabili, spun surse din randul anchetatorilor. Se imprietena cu ei, le castiga increderea si ii invita acasa. Acolo avea montata o camera video. Ii provoca pe minori si profitand de constitutia lui impozanta, acesta se impunea in fata lor si ii convingea, mai de voie mai de nevoie, sa-si dea ... citeste toata stirea