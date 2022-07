Agresiune sexuala in parc!

Ziua, in amiaza mare, un tanar cu porniri bolnave, a atacat o copila de 13 ani pe care a strans-o in brate si a incercat sa o sarute. Scena a avut loc in parc. Pentru gestul sau, campulungeanul a fost arestat preventiv sub acuzatia de tentativa de agresiune sexuala.Tanarul a fost retinut sambata de politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Campulung. Gestul inconstient ii poate aduce o pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 7 ani, fiind acuzat de tentativa de agresiune ... citeste toata stirea