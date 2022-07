Agresorul sexual trimis dupa gratii

In ziua de 09 iulie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Campulung au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de tentativa de agresiune sexuala, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, si au retinut un barbat de 26 de ani, din Campulung.Din cercetari s-a stabilit ca, in ziua de 08 iulie a.c., cel in cauza ar fi incercat sa sarute o minora de 13 ani, in timp ce se afla intr-un ... citeste toata stirea