Ajutoare pentru ucrainenii raniti si refugiati

Crucea Rosie si Prefectura Arges, colecteazaNumeroase organizatii, institutii dar si oameni simpli, au demarat colecte pentru ajutorarea ucrainenilor, dupa invazia ruseasca. Oamenii aflati in razboi au nevoie disperata de alimente, produse de igiena si medicamente. Din Arges au plecat catre frontiera mai multe tiruri incarcate cu donatii, dar, in continuare se colecteaza bunuri ce urmeaza sa fie trimise in zona de conflict si refugiatilor. Crucea Rosie si Prefectura Arges colecteaza donatiile ... citeste toata stirea