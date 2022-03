Ajutoarele stranse de Biserica, au ajuns Kiev, Harcov si Zaporojie

Imediat dupa inceperea conflictului militar in Ucraina, Biserica Ortodoxa Romana a fost alaturi de refugiatii veniti in Romania si in Republica Moldova, oferindu-le hrana si ajutoare materiale, asistenta spirituala, servicii de transport si spatii de cazare.In acest sens, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, prin Sectorul Social, Filantropic si de Misiune, la indemnul si cu binecuvantarea Parintelui Arhiepiscop Calinic, a organizat saptamana trecuta campania umanitara: "Impreuna pentru ... citeste toata stirea