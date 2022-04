Ajutor acordat firmelor afectate de razboiul din Ucraina

Angajatii companiilor afectate de razboiul din Ucraina vor putea primi o indemnizatie de 75% din salariu. Pot beneficia de acest sprijin, din fonduri de la bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorii care inregistreaza in luna pentru care cer masura o diminuare a incasarilor cu minimum 20% fata de veniturile realizate in luna ianuarie 2022 sau fata de veniturile realizate in luna similara a anului 2021.Prin ordonanta de urgenta s-a stabilit ca angajatii carora li se suspenda temporar ... citeste toata stirea