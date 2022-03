Ajutor pentru 20 de persoane carora le-au ars casele

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a hotarat sa ajute douazeci de persoane au ramas fara adapost ca urmare a unui incendiu devastator petrecut pe 15 februarie 2022. In urma acestui eveniment nefericit care a avut loc in catunul Gura Pravat din comuna musceleana Valea Mare, sapte case si o anexa au fost distruse de flacari.Pentru a aduce o raza de speranta in sufletele celor care au ramas fara adapost, Sectorul Social Filantropic al Eparhiei, coordonat de parintele Andrei Diaconescu, a ... citeste toata stirea