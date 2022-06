Ajutorul financiar de 250 de lei va ajunge la beneficiari!

Senatorul PSD de Arges, Cristina Stocheci da asigurari beneficiarilor ajutorului financiar in valoare de 250 de lei, ca vor primi banii, chiar daca vor fi usoare intarzieri. Acestea se datoreaza distributiei de carduri care este in curs de derulare.Cristina Stocheci, senator PSD de Arges: "Masurile propuse si impuse de PSD in pachetul ,,Sprijin pentru Romania" pentru sustinerea persoanelor vulnerabile in aceasta perioada de criza incep sa isi produca efectele Desi este un proces laborios, ... citeste toata stirea