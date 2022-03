Alb-violetii incep lupta pentru cupele europene!

Universitatea Craiova - FC Arges, astazi, ora 20.30, Digi Sport, Look Sport, Telekom SportEchipa de fotbal a Pitestiului va incepe astazi batalia pentru calificarea in cupele europene. FC Arges va intalni vineri, de la ora 20.30, in deplasare, pe Universitatea Craiova, in prima etapa a play-off-ului Ligii I.Duelul din Banie este asteptat cu mare interes de fanii celor doua echipe. Universitatea Craiova va incepe ultima parte a acestei editii de campionat de pe locul 3 al clasamentului, cu ... citeste toata stirea