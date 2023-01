Alceus, imprumutat in Cipru

FC Arges a anuntat ca a ajuns la un acord cu Olympiakos Nikosia pentru imprumutul mijlocasului Bryan Alceus. Fotbalistul haitian va evolua pana la finalul acestui sezon competitional la ocupanta locului 14 din prima liga cipriota. In eventualitatea in care evolutiile haitianului vor fi convingatoare, Olympiakos Nikosia are si prima optiune de cumparare. Alceus a imbracat tricoul alb-violet in 16 partide. M.D.Cititi, de asemenea, pe curier.roShareTweetArticolul anterior Dica a fost ... citeste toata stirea