Alcoolul i-a lasat pietoni

Politistii rutieri argeseni au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, in mod deosebit a conducerii sub influenta alcoolului sau a substantelor cu efect psihoactiv. B.R.Politistii din cadrul Biroului Rutier Campulung au depistat un barbat de 36 de ani, din Schitu Golesti, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza localitatii de domiciliu, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare mai mare decat limita ... citeste toata stirea