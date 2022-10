Alerta maxima pentru o pisica moarta!

A fost alerta ieri dupa ce un cetatean a anuntat ca un colet suspect a fost plasat in Padurea Trivale in apropierea restaurantului Cornul Vanatorului. Politisti, pirotehnisti, echipaje ISU si SMURD au fost trimise in zona. A fost delimitata zona, s-a interzis accesul. Politisti imbracati in echipament special au verificat coletul in care, ar fi putut fi plasata o bomba. Nici vorba de asa ceva! In cutia din carton era cadavrul unei pisici!Un barbat care s-a dus la alergat pe o poteca din ... citeste toata stirea