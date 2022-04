ALERTA RAPIRE COPIL

La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 11.00, Politia Municipiului Pitesti a fost sesizata cu privire la rapirea unei minore, de 15 ani, MUSTAEsA PETRUEsA, din Pitesti, judetul Arges.Din cercetari a reiesit ca minora, in timp ce se afla in parcarea blocului S 5, din municipiul Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, a fost luata cu forta de trei persoane necunoscute si introdusa intr-un autoturism, de culoare gri, marca Volkswagen Sharan, cu numarul de inmatriculare AG 16 TEY, dupa care s-ar fi ... citeste toata stirea