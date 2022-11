Alexandru Isfan: "Un meci bun de pregatire pentru ambele echipe"

Alexandru Isfan a fost adversarul echipei FC Arges in confruntarea de luni, de la Pitesti, cu Romania U21, terminata la egalitate, 2-2. Mijlocasul alb-violet s-a simtit destul de bine in tricoul reprezentativei tricolore.Isfan isi doreste rezultate cat mai bune cu FC Arges, dar si cu nationala de Tineret a Romaniei: "Un meci ciudat pentru mine, am jucat impotriva fostei mele echipe. Nu stiu ce sentiment aveam, daca se punea acest gol din ultimul minut. Sa ma bucur sau sa fiu trist. Per total ... citeste toata stirea