Alexandru Pelici si-a prelungit contractul cu CS Mioveni

Alexandru Pelici si-a prelungit contractual de antrenor principal cu CS Mioveni cu inca un an. Semnarea noii intelegeri a avut loc marti, la o zi dupa terminarea campionatului.Conducatorii galben-verzi au fost altfel multumiti de munca depusa de technician in decursul celor aproape doi ani de cand a preluat echipa, perioada in care s-a indeplinit la finalul fiecarui sezon obiectivul: promovare in Liga 1 si apoi mentinere in Liga 1. Presedintete Consiliului Director al CS Mioveni, Dumitru ... citeste toata stirea