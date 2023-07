FC Arges a perfectat al 17-lea transfer din aceasta perioada precompetitionala. Clubul din Trivale a anuntat ca Alexandru Rauta este jucatorul echipei pitestene pentru urmatoarele doua sezoane.In precedenta editie de campionat, mijlocasul in varsta de 31 de ani a evoluat in Arabia Saudita, la formatia de liga a doua Ohod Medina. Alexandru Rauta a facut junioratul la Centrul de Copii si Juniori Leonte Ianovschi, dupa care a evoluat pentru FC Arges in perioada 2010-2013. M.D.Cititi, de asemenea, ... citeste toata stirea