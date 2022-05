Alina Manea, sefa de la invatamant care are doctorat

Aflata la conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Arges de aproape un an, Alina Manea este unul dintre profesorii doctori ai Pitestiului si unul dintre putinii profesori cu doctorat care au condus institutia.Alina Manea a fost numita la conducerea ISJ Arges in iulie 2021, luandu-i locul Lilianei Murgulet, care a fost demisa de Ministru Educatiei, Sorin Campeanu, in urma unui scandal in care a fost implicata, la alegerile locale de la PNL Arges. Noua sefa de la invatamant, a preluat functia ... citeste toata stirea