Alte trei proiecte pentru Spitalul de Recuperare care, in 1975, revigora statiunea Bradet

Dupa ce a finalizat recent lucrarile de reabilitare energetica a unitatii, prima investitie importanta dupa patru decenii in care n-a mai beneficiat de nicio lucrare de amploare, Spitalul de Recuperare Bradet implementeaza acum inca trei proiecte. Situat in raiul apelor sulfuroase, al caror prim izvor consemnat a fost descoperit, din intamplare, de fotograful Ioan Nicolescu, in anul 1888, Spitalul de Recuperare Bradet care, in 1975, la construirea sa, revigora statiunea argeseana Bradet, n-a ... citeste toata stirea