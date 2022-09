Altfel de drogati si nebuni in Piata Primariei din Pitesti

Zilele trecute, am terminat de citit, cu pixul in mana, asacum fac de cand ma stiu, cartea recent aparuta in romaneste a lui Michio Kaku intitulata "Fizica viitorului", un volum gros de aproape 700 de pagini a carui coperta o puteti vedea pe toate site-urile libariilor online din Romania. Am fost un pic trist in acel moment si mi-am adus aminte de ceea ce spunea cel mai mare filosof spaniol al tuturor timpurilor, Ortega y Gasset, in "Revolta maselor", anume ca oamenii se impart in doua ... citeste toata stirea