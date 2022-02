"Am vazut iadul!"

Fotbalistul Mihai Leca, dupa ce a scapat teafar din infernul din UcrainaMihai Leca, jucator legitimat la FC Lvov, este unul dintre sportivii romani care au reusit sa scape din infernul din Ucraina. Fotbalistul in varsta de 30 de ani a evoluat si la FC Arges in perioada 2019-2021, iar dupa plecarea de la Pitesti a semnat cu echipa de prima liga din tara bombardata de Rusia.Aventura fostului fotbalist pitestean in campionatul in care antreneaza si Mircea Lucescu a luat sfarsit brusc dupa ce ... citeste toata stirea