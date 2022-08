Amendat ca fotografia o ursoaica

Transfagarasanul ramane obiectivul de referinta al judetului nostru pentru turisti. De aceea, in fiecare weekend vizitatorii vin in numar mare si se cazeaza la pensiuni din zona sau tranziteaza cel mai spectaculos drum din Europa, cum este cunoscut. De aceea, jandarmii argeseni patruleaza de fiecare data in zilele aglomerate. La acest sfarsit de saptamana oamenii legii au amendat un turist care voia sa fotografieze o ursoaica.Si in acest sfarsit de saptamana, jandarmii argeseni au fost ... citeste toata stirea